Today will reiterate that masks don’t work but do have harms. RT-PCR Test was exploited too by WHO. Lockdowns are cementing in Canada with Dave Cullen discussing Lockdowns. What is the agenda? Well, James Corbett discusses this with Thaddeus Russell.
https://www.bitchute.com/video/e8VEYBI9TNUJ/ - David Cullen (Ontario)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7680614/ - Masks Hypothesis, actual COVID impacts
https://archive.is/hy7nR PCR Test
https://odysee.com/@FearlessNation:7/Unregistered-161-James-Corbett-(VIDEO):a – Video of Corbett
https://www.corbettreport.com/interview-1632-james-corbett-on-unregistered/ - Links to his sources
https://dcfpress.com/politicalwarfare-the-ccp-master-plan-on-taiwan-and-even-the-united-states/ - Political Warfare
https://www.fulltextarchive.com/pdfs/The-Pivot-of-Civilization.pdf - Margaret Sanger
Episode 55: Masks, Lockdowns, 2021 Agenda
